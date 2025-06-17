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Взрыв возле полиции в Житомире – среди причастных есть несовершеннолетние

13:27, 17 июня 2025
Пятерым фигурантам грозит до 12 лет заключения.
Взрыв возле полиции в Житомире – среди причастных есть несовершеннолетние
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Следователи завершили расследование террористического акта, который произошел возле административного здания в Житомире 20 ноября 2024 года. Как сообщили в Национальной полиции, в результате взрыва пострадал полицейский. Уже на следующий день пятерых подозреваемых задержали. Установлено, что они действовали под руководством российских спецслужб.

Среди задержанных - четверо житомирян в возрасте от 15 до 20 лет и 46-летний житель Харькова, ранее судимый за тяжкие преступления. По данным следствия, именно старший фигурант закупал средства связи для изготовления взрывчатки, а младшие изготовили взрывное устройство с поражающими элементами. Они протестировали его в арендованной квартире, а затем заложили возле здания полиции, взорвав дистанционно через видеосвязь.

В ходе спецоперации 21 ноября все подозреваемые были задержаны. В ходе расследования выявлены и другие преступления - в частности сотрудничество с вражескими агентами с июля 2023 года. Тогда 15-летний подросток согласился в Telegram на «заказ» по поджогу военного авто, привлекая к делу 16-летнего знакомого. В результате поджога автомобиль Nissan X-Trail был уничтожен.

Через два месяца подросток получил новое задание и привлек еще трех знакомых. После выполнения он прислал куратору видео. Общая сумма ущерба составила более 365 тысяч гривен.

Следователи УСБУ при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры установили полную картину преступной деятельности. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Фигурантам инкриминируют:

- 15-летнему организатору и его 16-летнему сообщнику - умышленное уничтожение имущества путем поджога, совершенное группой лиц, а также изготовление и хранение взрывчатки;

- 18-летнему и 20-летнему участникам - пособничество в изготовлении взрывного устройства, препятствование ВСУ, поджог имущества, а одному из них также - незаконное ношение взрывного устройства;

- Всем пятерым - участие в организованной группе, совершение теракта (или пособничество), в соответствии со ст. 258 УК Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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полиция теракт Житомир

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