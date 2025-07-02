Практика судів
  1. В Україні

Постріл у машину на ходу — у Києві велосипедист відкрив вогонь по авто волонтерки, фото

09:40, 2 липня 2025
Чоловік сплутав автівки після конфлікту на дорозі та вистрілив у Ford, в якому перебували жінка з дитиною.
Постріл у машину на ходу — у Києві велосипедист відкрив вогонь по авто волонтерки, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки. Йому вручать повідомлення про підозру у хуліганстві з використанням зброї. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події.

В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може.

Працівники поліції оперативно встановили  особу велосипедиста - це 46-річний киянин.

Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.

Стрільця затримали, пістолет вилучили.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК представить зміни у перевірці декларацій, а Держфінмоніторинг чекає незалежний огляд – Меморандум з МВФ

Також Кабмін ухвалить зміни до постанови про закупівлі в умовах воєнного стану, які вимагатимуть публікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує профінансувати створення нових судів – СОАС та СААС

Нові суди ще не створені, але у змінах до бюджету на 2025 рік вже заклали кошти на них.

Численні суди щодо пенсій мають «несприятливі наслідки для бюджету»: уряд записав у Меморандум з МВФ пенсійні зміни

Уряд найближчим часом планує вжити заходів для обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів, крім «внескової» частини їхніх пенсій.

Прокурорам призначатимуть пенсії за вислугу років лише після звільнення – комітет рекомендував прийняти закон Галини Третьякової

Соціальний комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти в цілому закон, який обмежує спецпенсії для працюючих прокурорів.

Новий Порядок погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для керівників апаратів судів від Верховного Суду до місцевих судів – документ

З тексту нового Порядку погодження преміювання зникли згадки про економію фонду оплати праці та про надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду