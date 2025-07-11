Хто і як може отримати одноразову грошову допомогу від Міноборони: роз’яснення для військових

Міністерство оборони України роз’яснило порядок нарахування та виплат одноразової грошової допомоги (ОГД) для військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, у разі встановлення їм інвалідності або часткової втрати працездатності.
Хто має право на отримання ОГД
Право на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності мають:
Мають право на допомогу у разі встановлення часткової втрати працездатності:
Важливо зазначити, що призначення та виплати одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо інвалідність чи часткова втрата працездатності військовослужбовця стали наслідком:
Право на одноразову грошову допомогу можна реалізувати:
У випадках, коли втрата працездатності без встановлення інвалідності повʼязана лише з проходженням військової служби (без прямого зв’язку з виконанням обов’язків чи захистом Батьківщини), виплата ОГД не передбачена.
Порядок подання документів
Щоб отримати виплати, необхідно підготувати пакет документів, до якого входять:
а) довідки МСЕК або витягу з рішення ЕКОПФО про встановлену інвалідність або ступінь втрати працездатності (а також про первинно встановлену інвалідність у разі переогляду)
б) постанови військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми, каліцтва) чи захворювання
в) довідки про обставини поранення (контузії, травми або каліцтва)
г) паспорту або документа, що посвідчує особу
д) ідентифікаційного податкового коду.
Куди звертатися для отримання одноразової грошової допомоги
Заяву з документами для виплати ОГД військовослужбовці подають до військової частини за місцем служби.
Особи, звільнені з військової служби, які проходили військову службу у Збройних силах України – до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП).
Особи, які проходили службу в інших військових формуваннях (Нацгвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МОУ, Держспецзвʼязок, Держприкордонслужба, Держспецслужба транспорту тощо) – безпосередньо до цих формувань.
Як відбувається розгляд та ухвалення рішення
Подані документи після розгляду та перевірки військовою частиною або обласним (міським) ТЦК та СП (далі – О(М)ТЦКСП), разом з висновком про можливість призначення ОГД надсилаються до Міністерства оборони.
Комісія Міноборони приймає рішення, яке доводиться до військової частини або О(М)ТЦКСП, які у свою чергу повідомляють заявника про прийняте рішення.
У разі позитивного рішення про виплату Міноборони здійснює фінансування, а військові частини чи обласні ТЦК перераховують кошти на рахунок отримувача.
Розмір ОГД у випадку, якщо інвалідність або втрата працездатності встановлені у 2025 році.
Для військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, інвалідність яких пов’язана з виконанням обов'язків військової служби або захистом Батьківщини:
Для військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби, інвалідність яких настала у зв’язку з проходженням військової служби:
Розмір ОГД при частковій втраті працездатності
Якщо втрата працездатності пов’язана з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини), в залежності від відсотка її втрати, передбачені виплати у розмірі від 70-кратного прожиткового мінімуму:
У разі зміни групи інвалідності або її причинного зв’язку, що дає право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, в подальшому призначається доплата з урахуванням раніше виплачених сум.
У разі встановлення більшого ступеня втрати працездатності чи зміни його причинного зв’язку, що дає право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).
Нормативні акти, якими регламентується виплата одноразової грошової допомоги:
Терміни отримання виплати
Виплата в більшості випадків відбувається зазвичай впродовж 4 місяців з дати подання документів. Терміни можуть збільшитись через додаткове опрацювання документів.
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