Кто и как может получить единовременную денежную помощь от Минобороны: разъяснение для военных

Как получить компенсацию в случае ранения, травмы или инвалидности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины разъяснило порядок начисления и выплат единовременной денежной помощи (ЕДП) для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, в случае установления им инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Кто имеет право на получение ЕДП

Право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют:

• военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с выполнением обязанностей военной службы (защиты Родины) или с прохождением военной службы.

Право на помощь в случае установления частичной утраты трудоспособности имеют:

• военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с выполнением обязанностей военной службы (защиты Родины);

• лица, уволенные с военной службы, при условии, что частичная утрата трудоспособности в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) установлена в течение 3 месяцев после увольнения со службы.

От чего зависит размер единовременной денежной помощи:

• от размера прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января года, в котором впервые установлена инвалидность или утрата трудоспособности

• от причинной связи

• в случае установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от причины и группы инвалидности: от 211,9 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн (1 группа, связанная с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины))

• в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от установленного процента утраты трудоспособности: от 7,5 тыс. грн (5 % утраты трудоспособности) до 45,4 тыс. грн (30 % утраты).

Важно отметить, что назначение и выплаты единовременной денежной помощи не осуществляются, если инвалидность или частичная утрата трудоспособности военнослужащего стали следствием:

• совершения им уголовного или административного правонарушения

• пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения

• умышленного членовредительства.

Право на единовременную денежную помощь можно реализовать:

• не позднее чем через три года с даты, указанной в справке МСЭК (или выписке из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ)) об установлении инвалидности, изменении группы инвалидности или причинной связи

• в случае установления процента утраты трудоспособности без установления инвалидности — через три года с даты проведения обследования.

В случаях, когда утрата трудоспособности без установления инвалидности связана только с прохождением военной службы (без прямой связи с выполнением обязанностей или защитой Родины), выплата ЕДП не предусмотрена.

Порядок подачи документов

Чтобы получить выплаты, необходимо подготовить пакет документов, в который входят:

• заявление на выплату

• заверенные (печатью воинской части или нотариально) копии:

а) справки МСЭК или выписки из решения ЭКОПФЛ об установленной инвалидности или степени утраты трудоспособности (а также о первично установленной инвалидности в случае повторного обследования)

б) постановления военно-врачебной комиссии о причинной связи ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания

в) справки об обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья)

г) паспорта или документа, удостоверяющего личность

д) идентификационного налогового кода

• согласие на обработку персональных данных

• копия военного билета (для иностранцев).

Куда обращаться за получением единовременной денежной помощи

Заявление с документами на выплату ЕДП военнослужащие подают в воинскую часть по месту службы.

Лица, уволенные с военной службы, проходившие военную службу в Вооруженных Силах Украины — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП).

Лица, проходившие службу в других военных формированиях (Нацгвардия, СБУ, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МОУ, Госспецсвязь, Госпогранслужба, Госспецслужба транспорта и др.) — непосредственно в эти формирования.

Как происходит рассмотрение и принятие решения

Поданные документы после рассмотрения и проверки воинской частью или областным (городским) ТЦК и СП (далее — О(Г)ТЦКСП), вместе с заключением о возможности назначения ЕДП направляются в Министерство обороны.

Комиссия Минобороны принимает решение, которое доводится до воинской части или О(Г)ТЦКСП, которые, в свою очередь, информируют заявителя о принятом решении.

В случае положительного решения о выплате Минобороны осуществляет финансирование, а воинские части или областные ТЦК перечисляют средства на счет получателя.

Размер ЕДП в случае, если инвалидность или утрата трудоспособности установлены в 2025 году

Для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, инвалидность которых связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины:

• I группа — 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн);

• II группа — 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн);

• III группа — 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).

Для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, инвалидность которых наступила в связи с прохождением военной службы:

• I группа — 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);

• II группа — 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн);

• III группа — 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн).

Размер ЕДП при частичной утрате трудоспособности

Если утрата трудоспособности связана с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), в зависимости от процента ее утраты предусмотрены выплаты в размере до 70-кратного прожиточного минимума:

• военнослужащим, утратившим трудоспособность вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания;

• лицам, уволенным с военной службы, которым утрату трудоспособности установлено не позднее чем через 3 месяца после увольнения.

В случае изменения группы инвалидности или ее причинной связи, что дает право на получение ЕДП в большем размере, в дальнейшем назначается доплата с учетом ранее выплаченных сумм.

В случае установления более высокой степени утраты трудоспособности или изменения ее причинной связи, что дает право на получение ЕДП в большем размере, выплата осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разное время, по которым выплата осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

Нормативные акты, регулирующие выплату единовременной денежной помощи:

• Постановление Кабинета Министров Украины от 25.12.2013 №975 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве».

• Приказ Министерства обороны Украины от 14.08.2014 №530 «Об утверждении Положения об организации в Министерстве обороны Украины работы по исчислению выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим и обеспечению социальными выплатами лиц, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах Украины, и членов их семей».

Сроки получения выплаты

Выплата в большинстве случаев осуществляется в течение 4 месяцев с даты подачи документов. Сроки могут быть увеличены из-за дополнительной обработки документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.