На Тернопільщині 16-річний юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні заради фото

Поліція вирішує питання про притягнення підлітка до адмінвідповідальності за спаплюження пам’яті Героїв.

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У селі Дунаїв на Тернопільщині 16-річний місцевий житель виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу та опублікував фото цього вчинку в соціальних мережах. Про це повідомили поліція Тернопільської області та сестра загиблого Наталія Капінос.

Першою про інцидент повідомила Наталія Капінос, назвавши дії юнака ганебними та закликавши місцеву владу й поліцію відреагувати. Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок. Особа на фото дуже хотіла бути крутою серед молоді, зробивши таке...», — написала вона.

До поліції Кременецької громади надійшло повідомлення про те, що в центрі села юнак заліз на пам’ятник Олександру Капіносу та розмістив відповідне фото в соцмережах. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника — ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

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