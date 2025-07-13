Працівникам Національної поліції нагадали особливості призначення пенсії

Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості призначення пенсії працівникам Національної поліції.

Пенсійне забезпечення працівників поліції здійснюється відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

До структурних підрозділів поліції належать:

- кримінальна поліція;

- патрульна поліція;

- органи досудового розслідування;

- поліція охорони;

- спеціальна поліція;

- поліція особливого призначення;

- інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або забезпечення її функціонування, створені за рішенням керівника поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу — виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення.

Але, виплата пенсії не припиняється, якщо особа:

- призвана на військову службу за контрактом;

- прийнята на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.

Час проходження служби в поліції зараховується:

- до страхового стажу;

- до стажу роботи за спеціальністю;

- до вислуги років;

- до стажу державної служби.

Посади, служба на яких зараховується до вислуги років, визначені статтею 78 Закону України від 02.07.2015 № 580-VIII.

ВИДИ ПЕНСІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ:

- за вислугу років;

- по інвалідності;

- у зв’язку з втратою годувальника.

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Призначається, якщо:

- особа звільнена з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і має вислугу 25 і більше календарних років;

або:

- на день звільнення зі служби особа досягла 45-річного віку, має страховий стаж не менше 25 років, з яких не менше 12 років 6 місяців — служба в поліції, органах внутрішніх справ або військова служба.

ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Призначається, якщо працівник поліції став особою з інвалідністю:

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час виконання службових обов’язків або захисту Батьківщини;

внаслідок нещасного випадку, що не пов'язаний із виконанням обов’язків, або захворювання пов’язане з проходженням служби.

ПЕНСІЯ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Призначається членам сімей поліцейських, які:

загинули при виконанні службових обов’язків;

померли внаслідок каліцтва чи захворювання, пов’язаного з проходженням служби;

загинули/померли/пропали безвісти в період служби або згодом, якщо смерть пов’язана з отриманими під час служби ушкодженнями чи хворобою.

Незалежно від перебування на утриманні, право на таку пенсію мають:

- непрацездатні діти;

- непрацездатні батьки;

- дружина/чоловік, які втратили основне джерело засобів до існування.

Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.