Працівникам Національної поліції нагадали особливості призначення пенсії

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості призначення пенсії працівникам Національної поліції.
Пенсійне забезпечення працівників поліції здійснюється відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
До структурних підрозділів поліції належать:
- кримінальна поліція;
- патрульна поліція;
- органи досудового розслідування;
- поліція охорони;
- спеціальна поліція;
- поліція особливого призначення;
- інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або забезпечення її функціонування, створені за рішенням керівника поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ.
Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу — виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення.
Але, виплата пенсії не припиняється, якщо особа:
- призвана на військову службу за контрактом;
- прийнята на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.
Час проходження служби в поліції зараховується:
- до страхового стажу;
- до стажу роботи за спеціальністю;
- до вислуги років;
- до стажу державної служби.
Посади, служба на яких зараховується до вислуги років, визначені статтею 78 Закону України від 02.07.2015 № 580-VIII.
ВИДИ ПЕНСІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ:
- за вислугу років;
- по інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника.
ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
Призначається, якщо:
- особа звільнена з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і має вислугу 25 і більше календарних років;
або:
- на день звільнення зі служби особа досягла 45-річного віку, має страховий стаж не менше 25 років, з яких не менше 12 років 6 місяців — служба в поліції, органах внутрішніх справ або військова служба.
ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ
Призначається, якщо працівник поліції став особою з інвалідністю:
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час виконання службових обов’язків або захисту Батьківщини;
внаслідок нещасного випадку, що не пов'язаний із виконанням обов’язків, або захворювання пов’язане з проходженням служби.
ПЕНСІЯ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА
Призначається членам сімей поліцейських, які:
загинули при виконанні службових обов’язків;
померли внаслідок каліцтва чи захворювання, пов’язаного з проходженням служби;
загинули/померли/пропали безвісти в період служби або згодом, якщо смерть пов’язана з отриманими під час служби ушкодженнями чи хворобою.
Незалежно від перебування на утриманні, право на таку пенсію мають:
- непрацездатні діти;
- непрацездатні батьки;
- дружина/чоловік, які втратили основне джерело засобів до існування.
Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.
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