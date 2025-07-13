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Сотрудникам Национальной полиции напомнили особенности назначения пенсии

21:07, 13 июля 2025
Пенсии назначаются исключительно после увольнения сотрудника из полиции.
Сотрудникам Национальной полиции напомнили особенности назначения пенсии
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности назначения пенсии сотрудникам Национальной полиции.

Пенсионное обеспечение сотрудников полиции осуществляется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

К структурным подразделениям полиции относятся:

  • криминальная полиция;
  • патрульная полиция;
  • органы досудебного расследования;
  • полиция охраны;
  • специальная полиция;
  • полиция особого назначения;

другие подразделения, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции или обеспечение ее функционирования, созданные по решению руководителя полиции по согласованию с Министром внутренних дел.

Пенсии назначаются исключительно после увольнения сотрудника из полиции. В случае повторного поступления на службу — выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения.

Однако выплата пенсии не прекращается, если лицо:

  • призвано на военную службу по контракту;
  • принято на службу на должности полицейских в подразделения полиции особого назначения.

Период прохождения службы в полиции засчитывается:

  • в страховой стаж;
  • в стаж работы по специальности;
  • в выслугу лет;
  • в стаж государственной службы.

Должности, служба на которых засчитывается в выслугу лет, определены статьей 78 Закона Украины от 02.07.2015 № 580-VIII.

ВИДЫ ПЕНСИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ:

  1. за выслугу лет;
  2. по инвалидности;
  3. в связи с потерей кормильца.

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Назначается, если:

- лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты и имеет выслугу 25 и более календарных лет;

или:

- на день увольнения со службы лицо достигло 45-летнего возраста, имеет страховой стаж не менее 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев — служба в полиции, органах внутренних дел или военная служба.

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Назначается, если сотрудник полиции стал лицом с инвалидностью:

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении служебных обязанностей или защите Родины;

вследствие несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей, либо заболевания, связанного с прохождением службы.

ПЕНСИЯ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Назначается членам семей полицейских, которые:

  • погибли при выполнении служебных обязанностей;
  • умерли вследствие увечья или заболевания, связанного с прохождением службы;
  • погибли/умерли/пропали без вести в период службы или впоследствии, если смерть связана с полученными во время службы повреждениями или болезнью.

Независимо от нахождения на иждивении, право на такую пенсию имеют:

  • нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособные родители;
  • жена/муж, которые утратили основной источник средств к существованию.

Пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца назначаются независимо от продолжительности службы.

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