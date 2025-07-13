Сотрудникам Национальной полиции напомнили особенности назначения пенсии

Пенсии назначаются исключительно после увольнения сотрудника из полиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности назначения пенсии сотрудникам Национальной полиции.

Пенсионное обеспечение сотрудников полиции осуществляется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

К структурным подразделениям полиции относятся:

криминальная полиция;

патрульная полиция;

органы досудебного расследования;

полиция охраны;

специальная полиция;

полиция особого назначения;

другие подразделения, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции или обеспечение ее функционирования, созданные по решению руководителя полиции по согласованию с Министром внутренних дел.

Пенсии назначаются исключительно после увольнения сотрудника из полиции. В случае повторного поступления на службу — выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения.

Однако выплата пенсии не прекращается, если лицо:

призвано на военную службу по контракту;

принято на службу на должности полицейских в подразделения полиции особого назначения.

Период прохождения службы в полиции засчитывается:

в страховой стаж;

в стаж работы по специальности;

в выслугу лет;

в стаж государственной службы.

Должности, служба на которых засчитывается в выслугу лет, определены статьей 78 Закона Украины от 02.07.2015 № 580-VIII.

ВИДЫ ПЕНСИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ:

за выслугу лет; по инвалидности; в связи с потерей кормильца.

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Назначается, если:

- лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты и имеет выслугу 25 и более календарных лет;

или:

- на день увольнения со службы лицо достигло 45-летнего возраста, имеет страховой стаж не менее 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев — служба в полиции, органах внутренних дел или военная служба.

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Назначается, если сотрудник полиции стал лицом с инвалидностью:

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении служебных обязанностей или защите Родины;

вследствие несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей, либо заболевания, связанного с прохождением службы.

ПЕНСИЯ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Назначается членам семей полицейских, которые:

погибли при выполнении служебных обязанностей;

умерли вследствие увечья или заболевания, связанного с прохождением службы;

погибли/умерли/пропали без вести в период службы или впоследствии, если смерть связана с полученными во время службы повреждениями или болезнью.

Независимо от нахождения на иждивении, право на такую пенсию имеют:

нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные родители;

жена/муж, которые утратили основной источник средств к существованию.

Пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца назначаются независимо от продолжительности службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.