Сотрудникам Национальной полиции напомнили особенности назначения пенсии

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности назначения пенсии сотрудникам Национальной полиции.
Пенсионное обеспечение сотрудников полиции осуществляется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
К структурным подразделениям полиции относятся:
другие подразделения, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции или обеспечение ее функционирования, созданные по решению руководителя полиции по согласованию с Министром внутренних дел.
Пенсии назначаются исключительно после увольнения сотрудника из полиции. В случае повторного поступления на службу — выплата пенсии прекращается. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения.
Однако выплата пенсии не прекращается, если лицо:
Период прохождения службы в полиции засчитывается:
Должности, служба на которых засчитывается в выслугу лет, определены статьей 78 Закона Украины от 02.07.2015 № 580-VIII.
ВИДЫ ПЕНСИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ:
ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Назначается, если:
- лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты и имеет выслугу 25 и более календарных лет;
или:
- на день увольнения со службы лицо достигло 45-летнего возраста, имеет страховой стаж не менее 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев — служба в полиции, органах внутренних дел или военная служба.
ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Назначается, если сотрудник полиции стал лицом с инвалидностью:
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении служебных обязанностей или защите Родины;
вследствие несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей, либо заболевания, связанного с прохождением службы.
ПЕНСИЯ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Назначается членам семей полицейских, которые:
Независимо от нахождения на иждивении, право на такую пенсию имеют:
Пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца назначаются независимо от продолжительности службы.
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