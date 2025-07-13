У США під час зустрічі випускників сталася стрілянина, є поранені

У американському місті Чаттануга (штат Теннесс) зустріч випускників завершилася стріляниною, пише The New York Post..
Внаслідок інциденту, який стався 12 липня, четверо людей отримали поранення. Наразі поліція розшукує стрільця.
Влада Чаттануги ще не оприлюднила опис підозрюваного, але запевнила людей, що жодної загрози для населення вже немає.
Чотирьох жертв стрілянини доставили до місцевої лікарні для лікування травм, що не загрожують життю.
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