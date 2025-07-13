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Українцям пояснили, чи треба для нарахування пенсії надавати довідку про зарплату за період до липня 2000 року

19:37, 13 липня 2025
Пенсійний фонд підкреслив, що довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника.
Українцям пояснили, чи треба для нарахування пенсії надавати довідку про зарплату за період до липня 2000 року
Фото з відкритих джерел
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, чи обов’язково для нарахування пенсії надавати довідку про заробітну плату за період до липня 2000 року.

У відомстві зазначили, що Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб.

Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника. Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року. 

«А обов’язково довідка подається лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менше п’яти років страхового стажу. Таку довідку видає підприємство, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату», - заявили у ПФ.

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