Франція погодила створення автономної держави Нова Каледонія

Нова Каледонія буде державою у державі.

Фото: fakty.com.ua

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У Франції досягнули домовленості щодо створення автономної адміністративної одиниці під назвою Держава Нова Каледонія. Угода була підписана представниками влади Франції та політичних сил Нової Каледонії, передає пресслужба французького уряду.

Хоча автономія буде значною, Нова Каледонія не отримає повної незалежності та залишатиметься частиною Французької Республіки. Для набуття чинності угоду мають ще ратифікувати парламент Франції та затвердити на референдумі на острові.

«Держава Нова Каледонія в складі Республіки — це акт довіри. Час для поваги, стабільності та спільного майбутнього», — написав президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці у соцмережі X.

Очікується, що у 2026 році буде ухвалено основний закон Нової Каледонії, який визначить принципи її самоврядування. Жителі зможуть отримати подвійне громадянство.

Нова Каледонія — архіпелаг із десятків островів, розташований у південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа. Він увійшов до складу Французької імперії в 1853 році, а з 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції.

У 2024 році на архіпелазі спалахнуло повстання через виборчу реформу. Парламент Франції запропонував надати право голосу французьким громадянам, які проживають на островах принаймні 10 років.

Однак противники змін заявили, що новий закон дискримінує канаків, які становлять близько 40% населення.

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