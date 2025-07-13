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Франция одобрила создание автономного государства Новая Каледония

19:19, 13 июля 2025
Новая Каледония станет государством в государстве.
Франция одобрила создание автономного государства Новая Каледония
Фото: fakty.com.ua
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Во Франции достигнута договоренность о создании автономной административной единицы под названием Государство Новая Каледония. Соглашение было подписано представителями властей Франции и политических сил Новой Каледонии, передает пресс-служба французского правительства.

Хотя автономия будет значительной, Новая Каледония не получит полной независимости и останется частью Французской Республики. Для вступления в силу соглашение еще должны ратифицировать парламент Франции и утвердить на референдуме на острове.

«Государство Новая Каледония в составе Республики — это акт доверия. Время для уважения, стабильности и общего будущего», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

Ожидается, что в 2026 году будет принят основной закон Новой Каледонии, который определит принципы ее самоуправления. Жители смогут получить двойное гражданство.

Новая Каледония — архипелаг из десятков островов, расположенный в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа. Он вошел в состав Французской империи в 1853 году, а с 1998 года является особым административно-территориальным образованием Франции.

В 2024 году на архипелаге вспыхнуло восстание из-за избирательной реформы. Парламент Франции предложил предоставить право голоса французским гражданам, которые проживают на островах не менее 10 лет.

Однако противники изменений заявили, что новый закон дискриминирует канаков, которые составляют около 40% населения.

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Франция

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