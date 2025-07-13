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Украинцам объяснили, нужно ли для начисления пенсии предоставлять справку о зарплате за период до июля 2000 года

19:37, 13 июля 2025
Пенсионный фонд подчеркнул, что справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя.
Украинцам объяснили, нужно ли для начисления пенсии предоставлять справку о зарплате за период до июля 2000 года
Фото из открытых источников
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, обязательно ли для начисления пенсии предоставлять справку о заработной плате за период до июля 2000 года.

В ведомстве отметили, что согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» при исчислении пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по данным реестра застрахованных лиц.

Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя. Например, если в этот период была высокая зарплата или имела место работа по совместительству, то при наличии соответствующих справок будет учтена зарплата и за период до 1 июля 2000 года.

«А обязательно справка подается только в случае, если после 1 июля 2000 года лицо приобрело менее пяти лет страхового стажа. Такую справку выдает предприятие, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных ведомостей или других документов о начисленной заработной плате», — заявили в ПФ.

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