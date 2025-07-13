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В США во время встречи выпускников произошла стрельба, есть раненые

21:25, 13 июля 2025
В результате инцидента четыре человека получили ранения.
В США во время встречи выпускников произошла стрельба, есть раненые
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В американском городе Чаттануга (штат Теннесси) встреча выпускников завершилась стрельбой, пишет The New York Post.

В результате инцидента, произошедшего 12 июля, четыре человека получили ранения. В настоящее время полиция разыскивает стрелка.

Власти Чаттануги пока не обнародовали описание подозреваемого, но заверили граждан, что угрозы для населения больше нет.

Четырех пострадавших доставили в местную больницу для лечения травм, не представляющих угрозы для жизни.

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США

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