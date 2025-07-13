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Зеленський заявив про нову конфігурацію Кабміну

20:49, 13 липня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що готується відчутна управлінська трансформація, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату та забезпечити значну дерегуляцію.
Зеленський заявив про нову конфігурацію Кабміну
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з очільником уряду Денисом Шмигалем, під час якої обговорили декілька питань — підтримку українців та нову конфігурацію виконавчої влади.

Глава держави підкреслив, що уряд підготував оновлення державної підтримки українців — готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини.

«Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів України. Триває реалізація ініціативи щодо пакунка школяра – майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Є фінансова основа й для забезпечення безкоштовного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень», - заявив він.

Також Зеленський обговорив з Шмигалем подальші стратегічні кроки.

«Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї», - сказав він і підкреслив, що важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України.

«Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», - додав Зеленський.

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Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Денис Шмигаль

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