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Зеленский заявил о новой конфигурации Кабмина

20:49, 13 июля 2025
Владимир Зеленский сообщил, что готовится ощутимая управленческая трансформация, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата и обеспечить значительную дерегуляцию.
Зеленский заявил о новой конфигурации Кабмина
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, во время которого обсудили несколько вопросов — поддержку украинцев и новую  конфигурацию исполнительной власти.

Глава государства подчеркнул, что правительство подготовило обновление государственной поддержки украинцев — готовится к утверждению модернизация выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в первые годы после рождения ребенка.

«Детали будут обнародованы завтра Кабинетом Министров Украины. Продолжается реализация инициативы по школьному пакету — почти 180 тысяч украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе. Есть финансовая основа и для обеспечения бесплатного питания в школах Украины для детей с 1-го по 4-й классы, а также в прифронтовых территориях — для всех детей с 1-го по последний классы. Как бы ни было трудно, правительство находит ресурс для социально значимых решений», — заявил он.

Также Зеленский обсудил со Шмыгалем дальнейшие стратегические шаги.

«Нам нужно реализовать все запланированные решения по поддержке и защите предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия», — сказал он и подчеркнул, что важно провести аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей по поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины.

«Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти», — добавил Зеленский.

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Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

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