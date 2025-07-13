Зеленский обсудил с Сырским и Умеровым подготовку к визиту в Украину Кита Келлога

Во время встречи также обсудили работу с партнерами по поставкам оружия и расширению совместного производства необходимых оборонных средств.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с военными и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Он подчеркнул, что обсудил с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины.

«Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне.

Российская армия значительно отстает от ожиданий своего командования на это лето. Наши подразделения и дальше будут уничтожать оккупантов и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — заявил он.

Также Зеленский добавил, что Украина будет неизменно жестко отвечать на каждый российский удар по украинцам. В частности, Главнокомандующий доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые забрали жизнь годовалого мальчика на Херсонщине.

«Отдельно обсудили подготовку к визиту в Украину генерала Келлога и работу с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств. Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача — существенно увеличить этот показатель, а значит — оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые», — сказал он.

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