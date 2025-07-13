Зеленський обговорив з Сирським і Умєровим підготовку до візиту в Україну Кіта Келлога

Під час зустрічі також обговорили роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з військовими та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Він підкреслив, що обговорили з Головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.

«Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні.

Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари», - заявив він.

Також Зеленський додав, що Україна буде відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, Головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині.

«Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів. Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові», - сказав він.

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