Практика судів
  1. В Україні

Банки застрахували на €185 млн для кредитування бізнесу в Україні

23:59, 13 липня 2025
MIGA надасть €185 млн гарантій для підтримки фінансового сектору України.
Банки застрахували на €185 млн для кредитування бізнесу в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Міжнародній конференції з відновлення України (URC 25) у Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про виділення €185 млн для двох проєктів, спрямованих на зміцнення фінансового сектору України та підтримку малого й середнього бізнесу.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко підкреслила: «Гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків для іноземних інвесторів і банків, що працюють в Україні. Вони дозволяють забезпечити безперервність діяльності фінансового сектору, підтримати кредитування малого та середнього бізнесу та залучати інвестиції для відновлення та відбудови країни. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за готовність інвестувати в українську економіку та підтримувати її розвиток, попри виклики воєнного часу».

Гарантії розподілено між двома банками: €100 млн надано BNP Paribas S.A., а €85 млн – ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні. Це дозволить знизити фінансові ризики та розширити кредитування для бізнесу. Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1:3,7.

Виконавчий віце-президент MIGA Хіроші Матано зазначив: «Ці гарантії сприятимуть розширенню фінансової інклюзії та посиленню спроможності громад, особливо малих і середніх підприємств та жінок-підприємниць, у їхньому прагненні до сталого й стійкого розвитку бізнесу».

За оцінками Світового банку, війна росії проти України завдала економіці збитків на $524 млрд. MIGA відіграє ключову роль у залученні приватних інвестицій, надаючи страхування від ризиків, пов’язаних із війною, експропріацією та обмеженнями валютних операцій. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році MIGA виділило $448 млн гарантій для українських проектів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

Зокрема члени правоохоронного комітету пропонують уточнити порядок огляду водіїв, які керують військовими транспортними засобами, на стан сп’яніння.

На виборах народних депутатів пропонується посилити гендерну рівність – законопроект про зміни до Виборчого кодексу

Партія повинна буде забезпечити присутність у кожній п’ятірці виборчого списку чоловіків і жінок – не менше двох кандидатів кожної статі.

Для студентів встановлять нові підстави відрахування з вишу – Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

Законопроект про академічну доброчесність, який передбачає низку нових підстав для відрахування студентів і вступників, підготували до прийняття в цілому.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти закон про збільшення чисельності СБУ

Також пропонується закріпити не менше 10 тисяч осіб за Центром спеціальних операцій «А».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду