Банки застрахували на €185 млн для кредитування бізнесу в Україні

MIGA надасть €185 млн гарантій для підтримки фінансового сектору України.

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На Міжнародній конференції з відновлення України (URC 25) у Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про виділення €185 млн для двох проєктів, спрямованих на зміцнення фінансового сектору України та підтримку малого й середнього бізнесу.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко підкреслила: «Гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків для іноземних інвесторів і банків, що працюють в Україні. Вони дозволяють забезпечити безперервність діяльності фінансового сектору, підтримати кредитування малого та середнього бізнесу та залучати інвестиції для відновлення та відбудови країни. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за готовність інвестувати в українську економіку та підтримувати її розвиток, попри виклики воєнного часу».

Гарантії розподілено між двома банками: €100 млн надано BNP Paribas S.A., а €85 млн – ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні. Це дозволить знизити фінансові ризики та розширити кредитування для бізнесу. Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1:3,7.

Виконавчий віце-президент MIGA Хіроші Матано зазначив: «Ці гарантії сприятимуть розширенню фінансової інклюзії та посиленню спроможності громад, особливо малих і середніх підприємств та жінок-підприємниць, у їхньому прагненні до сталого й стійкого розвитку бізнесу».

За оцінками Світового банку, війна росії проти України завдала економіці збитків на $524 млрд. MIGA відіграє ключову роль у залученні приватних інвестицій, надаючи страхування від ризиків, пов’язаних із війною, експропріацією та обмеженнями валютних операцій. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році MIGA виділило $448 млн гарантій для українських проектів.

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