Практика судов
  1. В Украине

Банки застраховали на €185 млн для кредитования бизнеса в Украине

23:59, 13 июля 2025
MIGA предоставит €185 млн гарантий для поддержки финансового сектора Украины.
Банки застраховали на €185 млн для кредитования бизнеса в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Международной конференции по восстановлению Украины (URC 25) в Риме Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA), входящее в Группу Всемирного банка, объявило о выделении €185 млн для двух проектов, направленных на укрепление финансового сектора Украины и поддержку малого и среднего бизнеса.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула: «Гарантии MIGA являются ключевым инструментом уменьшения рисков для иностранных инвесторов и банков, работающих в Украине. Они позволяют обеспечить непрерывность деятельности финансового сектора, поддержать кредитование малого и среднего бизнеса и привлекать инвестиции для восстановления и отстройки страны. Мы благодарны нашим международным партнерам за готовность инвестировать в украинскую экономику и поддерживать ее развитие, несмотря на вызовы военного времени».

Гарантии распределены между двумя банками: €100 млн предоставлены BNP Paribas S.A., а €85 млн - ING Bank N.V. для покрытия их инвестиций в дочерние банки в Украине. Это позволит снизить финансовые риски и расширить кредитование для бизнеса. Гарантии реализуются через целевой фонд SURE Trust Fund с использованием частного перестрахования в соотношении 1:3,7.

Исполнительный вице-президент MIGA Хироши Матано отметил: «Эти гарантии будут способствовать расширению финансовой инклюзии и усилению способности общин, особенно малых и средних предприятий и женщин-предпринимательниц, в их стремлении к устойчивому и устойчивому развитию бизнеса».

По оценкам Всемирного банка, война России против Украины нанесла экономике ущерб на $524 млрд. MIGA играет ключевую роль в привлечении частных инвестиций, предоставляя страхование от рисков, связанных с войной, экспроприацией и ограничениями валютных операций. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году MIGA выделило $448 млн гарантий для украинских проектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Депутаты предлагают установить в КУоАП порядок проверки документов на право управления военными автомобилями и осмотра водителей на состояние опьянения

В частности, члены правоохранительного комитета предлагают уточнить порядок освидетельствования водителей, управляющих военными транспортными средствами, на состояние опьянения.

На выборах народных депутатов предлагается усилить гендерное равенство – законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке избирательного списка мужчин и женщин – не менее двух кандидатов каждого пола.

Для студентов установят новые основания отчисления из вуза – Рада рассмотрит законопроект об академической добросовестности

Законопроект об академической добросовестности, который предусматривает ряд новых оснований для отчисления студентов и абитуриентов, подготовили к принятию в целом.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду