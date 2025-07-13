Банки застраховали на €185 млн для кредитования бизнеса в Украине

MIGA предоставит €185 млн гарантий для поддержки финансового сектора Украины.

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На Международной конференции по восстановлению Украины (URC 25) в Риме Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA), входящее в Группу Всемирного банка, объявило о выделении €185 млн для двух проектов, направленных на укрепление финансового сектора Украины и поддержку малого и среднего бизнеса.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула: «Гарантии MIGA являются ключевым инструментом уменьшения рисков для иностранных инвесторов и банков, работающих в Украине. Они позволяют обеспечить непрерывность деятельности финансового сектора, поддержать кредитование малого и среднего бизнеса и привлекать инвестиции для восстановления и отстройки страны. Мы благодарны нашим международным партнерам за готовность инвестировать в украинскую экономику и поддерживать ее развитие, несмотря на вызовы военного времени».

Гарантии распределены между двумя банками: €100 млн предоставлены BNP Paribas S.A., а €85 млн - ING Bank N.V. для покрытия их инвестиций в дочерние банки в Украине. Это позволит снизить финансовые риски и расширить кредитование для бизнеса. Гарантии реализуются через целевой фонд SURE Trust Fund с использованием частного перестрахования в соотношении 1:3,7.

Исполнительный вице-президент MIGA Хироши Матано отметил: «Эти гарантии будут способствовать расширению финансовой инклюзии и усилению способности общин, особенно малых и средних предприятий и женщин-предпринимательниц, в их стремлении к устойчивому и устойчивому развитию бизнеса».

По оценкам Всемирного банка, война России против Украины нанесла экономике ущерб на $524 млрд. MIGA играет ключевую роль в привлечении частных инвестиций, предоставляя страхование от рисков, связанных с войной, экспроприацией и ограничениями валютных операций. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году MIGA выделило $448 млн гарантий для украинских проектов.

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