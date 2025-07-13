На Тернопольщине 16-летний юноша вылез на памятник Герою Небесной сотни ради фото

Полиция решает вопрос о привлечении подростка к админответственности за осквернение памяти Героев.

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В селе Дунаев на Тернопольщине 16-летний местный житель вылез на памятник Герою Небесной сотни Александру Капиносу и опубликовал фото этого поступка в социальных сетях. Об этом сообщили полиция Тернопольской области и сестра погибшего Наталья Капинос.

Первой об инциденте сообщила Наталья Капинос, назвав действия юноши позорными и призвав местные власти и полицию отреагировать. «Я не знаю, что побудило земляка сделать этот гнилой поступок. Человек на фото очень хотел быть крутым среди молодежи, сделав такое...», - написала она.

В полицию Кременецкой общины поступило сообщение о том, что в центре села юноша залез на памятник Александру Капиносу и разместил соответствующее фото в соцсетях. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя - им оказался 16-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

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