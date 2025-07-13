Практика судов
  1. В Украине

На Тернопольщине 16-летний юноша вылез на памятник Герою Небесной сотни ради фото

16:19, 13 июля 2025
Полиция решает вопрос о привлечении подростка к админответственности за осквернение памяти Героев.
На Тернопольщине 16-летний юноша вылез на памятник Герою Небесной сотни ради фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Дунаев на Тернопольщине 16-летний местный житель вылез на памятник Герою Небесной сотни Александру Капиносу и опубликовал фото этого поступка в социальных сетях. Об этом сообщили полиция Тернопольской области и сестра погибшего Наталья Капинос.

Первой об инциденте сообщила Наталья Капинос, назвав действия юноши позорными и призвав местные власти и полицию отреагировать. «Я не знаю, что побудило земляка сделать этот гнилой поступок. Человек на фото очень хотел быть крутым среди молодежи, сделав такое...», - написала она.

В полицию Кременецкой общины поступило сообщение о том, что в центре села юноша залез на памятник Александру Капиносу и разместил соответствующее фото в соцсетях. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя - им оказался 16-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция военные Тернополь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області