Практика судов
  1. В Украине
  2. / Фото

Из Украины пытались незаконно ввезти иностранные старопечатные книги, фото

20:31, 13 июля 2025
Всего перемещалось 13 книг, датированных 1700–1900 годами.
Из Украины пытались незаконно ввезти иностранные старопечатные книги, фото
Фото: customs.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На границе с Венгрией закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз иностранных старопечатных изданий. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Книги были обнаружены во время таможенного контроля транспортного средства марки «MINI COOPER D COUNTRYMAN», за рулем которого находился гражданин Украины.

Мужчина, въехав в зону «зеленого коридора», уверял таможенников в отсутствии каких-либо вещей, подлежащих декларированию и ограниченных к перемещению через границу.

«Однако при проверке багажного отсека автомобиля были выявлены столетние старопечатные книги, которые были скрыты от таможенного контроля в личных вещах водителя. Всего перемещалось 13 книг, датированных 1700–1900 годами», — заявили в таможне.

По данному факту таможня направила сообщение в СБУ о противоправных действиях, содержащих признаки преступления по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Старинные издания изъяты, их историческую ценность определят специалисты-эксперты.

Фото: customs.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня книга

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На выборах народных депутатов предлагается усилить гендерное равенство – законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке избирательного списка мужчин и женщин – не менее двух кандидатов каждого пола.

Для студентов установят новые основания отчисления из вуза – Рада рассмотрит законопроект об академической добросовестности

Законопроект об академической добросовестности, который предусматривает ряд новых оснований для отчисления студентов и абитуриентов, подготовили к принятию в целом.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

Экспертов, проводящих научно-техническую экспертизу, за нарушение академической добросовестности предлагается лишать права проводить экспертизы

К экспертам, проводящим научно-технические экспертизы объектов – в том числе военной техники – будут предъявлены новые требования относительно академической добросовестности.

Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області