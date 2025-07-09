Практика судов
  1. Фото
  2. / В мире

Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с диабетом первого типа, фото

17:32, 9 июля 2025
Новая Барби носит инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия.
Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с диабетом первого типа, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Производитель Барби — компания Mattel — представила новую куклу, изображающую девушку с диабетом 1-го типа. У нее есть глюкометр непрерывного действия и инсулиновой помпой. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте американского производителя.

Куклу создали в сотрудничестве с организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями и защитой прав людей с диабетом 1-го типа.

Новая Барби носит инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия. У нее также есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара. Барби носит синий наряд в горошек, который отсылает к синему кругу — глобальному символу осведомленности о диабете.

Создатели добавили сумочку, в которую можно сложить все необходимое, например, экстренный перекус, который может понадобиться на улице.

«Кукла Барби с диабетом 1-го типа — важный следующий шаг на нашем пути к тому, чтобы каждый ребенок мог увидеть себя в Барби», — заявила старший вице-президент Barbie и руководитель отдела кукол в Mattel Криста Бергер в комментарии Yahoo.

Новую куклу представили в рамках линейки игрушек Barbie Fashionista, запущенной в 2009 году. Линейка включает более 175 кукол с различными особенностями телосложения, оттенками кожи, цветом и текстурой волос, стилем одежды, а также кукол, изображающих людей с заболеваниями. В 2023 году компания выпустила Барби, изображающую девушку с синдромом Дауна.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Mattel 100% пошлиной и заявил, что компания не продаст в США ни одной игрушки Barbie.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект

Предлагается повысить требования к принятию решений о назначении судьями родственников членов ВККС и ВСП, а также для самих членов этих органов судебной власти, стремящихся занять судейское кресло.

Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України