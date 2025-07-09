Нацкомиссия усовершенствовала порядок согласования руководителей профессиональных участников рынков капитала

НКЦБФР внесла изменения в Порядок согласования лица, назначенного на должность руководителя профессионального участника.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила о вступлении в силу изменений в Порядок согласования лица, назначенного на должность руководителя профессионального участника, а также должностных лиц системы внутреннего контроля и лиц, ответственных за финансовый мониторинг. Об этом информирует официальный сайт НКЦБФР.

Изменения утверждены решением Комиссии от 20 июня 2025 года № 09/21/2442/К03 и зарегистрированы Министерством юстиции Украины 7 июля 2025 года за № 1039/44445.

Нацкомиссия установила, что в случае повторного избрания / назначения (переизбрания / переназначения) на должность главного руководителя Центрального депозитария ценных бумаг, профессионального участника, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках и/или клиринговую деятельность, лица, которое было избрано / назначено на такую должность до даты вступления в силу этого решения, положения абзаца первого пункта 10 раздела I Порядка согласования лица, назначенного на должность руководителя профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, должностных лиц системы внутреннего контроля и лиц, ответственных за осуществление финансового мониторинга, применяются со дня начала нового срока полномочий такого лица.

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