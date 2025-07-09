Арахамия и Пидласа зарегистрировали альтернативный законопроект об увеличении расходов на оборону

Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа внесла альтернативный правительственному законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год.

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В Верховной Раде 9 июля зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект 13439-1 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов, которым также предлагается увеличить расходы на оборону.

Инициаторами законопроекта выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

При этом бюджетный комитет, включая Пидласу, уже рекомендовал принять в первом чтении основной законопроект 13439 Кабмина об изменениях в бюджет, который предусматривает увеличение расходов обороны на 412,4 млрд грн, из них 215,9 млрд грн – на закупку и производство в Украине оружия и военной техники.

Внесение альтернативного законопроекта может быть связано с запланированной перезагрузкой правительства.

В соответствии со статьей 105 закона о регламенте Верховной Рады законопроект, внесенный Кабмином, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу полномочия Кабмина были прекращены. Такой законопроект снимается с рассмотрения с соответствующим указанием об этом в единой автоматизированной системе.

Учитывая насущность вопроса увеличения расходов на оборону в бюджете, народные депутаты могли внести альтернативный законопроект, чтобы предотвратить волокиту с принятием изменений в текущий госбюджет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Счетная палата в своем заключении о выполнении Госбюджета Украины за І полугодие 2025 года предупредила о рисках для выплат военнослужащим. Поэтому изменения необходимы для того, чтобы обезопасить от этих рисков.

«Для закупки товаров оборонного назначения перераспределены значительные расходы из запланированных на оплату труда в октябре – декабре (174,8 млрд грн), что увеличило риск недостаточности средств на оплату труда, в частности, военнослужащих», – указано в заключении Счетной палаты.

«Расходы на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства, на 55% больше, чем в первом квартале 2024 года, прежде всего по расходам Минобороны для закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной техники, средств и оборудования.

При этом существенным является риск недостаточности запланированных на 2025 год средств для оплаты труда работников, прежде всего денежного обеспечения военнослужащих», – подчеркивает Счетная палата.

Автор: Наталя Мамченко

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