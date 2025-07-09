Арахамія та Підласа зареєстрували альтернативний законопроект про збільшення видатків на оборону

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа внесла альтернативний урядовому законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді 9 липня зареєстровано альтернативний урядовому законопроект

13439-1 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань, яким також пропонується збільшити видатки на оборону.

Ініціаторами законопроекту виступили очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

При цьому бюджетний комітет, включно з Підласою, вже рекомендував прийняти в першому читанні основний законопроект 13439 Кабміну про зміни до бюджету, який передбачає збільшення видатків оборони на 412,4 млрд грн, з них 215,9 млрд грн – на закупівлю та виробництво в Україні зброї та військової техніки.

Внесення альтернативного законопроекту може бути пов’язане із запланованим перезавантаженням уряду.

Відповідно до статті 105 закону про регламент Верховної Ради законопроект, внесений Кабміном, вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Кабміну були припинені. Такий законопроект знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це в єдиній автоматизованій системі.

Враховуючи нагальність питання збільшення видатків на оборону в бюджеті, народні депутати могли внести альтернативний законопроект, аби запобігти тяганині з прийняттям змін до поточного держбюджету.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рахункова палата у своєму висновку про виконання Держбюджету України за І півріччя 2025 року попередили про ризики для виплат військовослужбовцям. Тож, зміни необхідні для того, аби убезпечити від цих ризикиів.

«Для закупівлі товарів оборонного призначення перерозподілені значні видатки із запланованих на оплату праці в жовтні – грудні (174,8 млрд грн), що збільшило ризик недостатності коштів на оплату праці, зокрема, військовослужбовців», зазначено у висновку Рахункової палати.

«Видатки на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, на 55% більші, ніж у першому кварталі 2024 року, насамперед за видатками Міноборони для закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

При цьому суттєвим є ризик недостатності запланованих на 2025 рік коштів для оплати праці працівників, насамперед грошового забезпечення військовослужбовців», підкреслює Рахункова палата.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.