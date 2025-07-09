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Наживалися на горі – судили шахраїв, які видурили 5 мільйонів у родин військових

16:02, 9 липня 2025
Шахраїв, які обманули родини полонених на 5 млн грн, засуджено до 12 років ув’язнення.
Наживалися на горі – судили шахраїв, які видурили 5 мільйонів у родин військових
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Правоохоронці Дніпропетровщини викрили та затримали двох учасників організованої групи, які видурили 5 млн грн у сімей українських військовослужбовців, повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зловмисники знаходили в соціальних мережах дописи родичів про зниклих безвісти чи полонених захисників, пропонуючи фіктивну «допомогу» у визволенні чи лікуванні за передплату. Жодних обіцяних дій вони не виконували. Слідство встановило 23 постраждалі родини з різних регіонів України. Обвинувальний акт передано до суду, шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство в особливо великих розмірах.

Координаційний штаб закликає не передавати персональні дані чи кошти за подібні «послуги» та нагадує, що питаннями звільнення військовополонених займається виключно цей орган. Громадян просять бути пильними, щоб уникнути шахрайських схем.

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