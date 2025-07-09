Обрано голову Дергачівського райсуду Харківської області

Головою суду було обрано суддю Миколу Рикова.

Фото: dr.hr.court.gov.ua

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Дергачівський районний суд Харківської області повідомив, що 8 липня відбулися зборів суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Так, відповідно до рішення зборів суддів від 8 липня 2025 року № 14, на період з 8 липня 2025 року по 4 вересня 2025 року, на адміністративну посаду голови Дергачівського районного суду Харківської області обрано суддю Рикова Миколу Івановича.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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