Практика судів
  1. В Україні

Обрано голову Дергачівського райсуду Харківської області

15:47, 9 липня 2025
Головою суду було обрано суддю Миколу Рикова.
Обрано голову Дергачівського райсуду Харківської області
Фото: dr.hr.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дергачівський районний суд Харківської області повідомив, що 8 липня відбулися зборів суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Так, відповідно до рішення зборів суддів від 8 липня 2025 року № 14, на період з 8 липня 2025 року по 4 вересня 2025 року, на адміністративну посаду голови Дергачівського районного суду Харківської області обрано суддю Рикова Миколу Івановича.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

ЄСПЛ визнав Росію винною у справі щодо збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines

Також ЄСПЛ наголосив, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи і становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео