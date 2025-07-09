Дипломатії кінець – Мерц заявив про нову фазу підтримки України

Канцлер Німеччини Мерц: Дипломатія щодо війни в Україні вичерпана, підтримка Києва триватиме.

Фото: DW

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі заявив, що дипломатичні можливості для врегулювання російсько-української війни вичерпані, та пообіцяв продовження підтримки України.

«Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку», – наголосив Мерц. Він підкреслив, що дипломатія втратила ефективність, коли «злочинний режим» відкрито заперечує право України на існування, застосовуючи військову силу та прагнучи зруйнувати свободу в Європі.

Мерц запевнив, що очолюваний ним уряд зробить усе можливе, щоб запобігти цьому, і Німеччина надалі надаватиме Україні підтримку.

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