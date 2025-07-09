Дипломатии конец – Мерц заявил о новой фазе поддержки Украины

Канцлер Германии Мерц: Дипломатия по войне в Украине исчерпана, поддержка Киева будет продолжаться.

Фото: DW

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Канцлер Германии Фридрих Мерц во время дебатов по бюджету в Бундестаге заявил, что дипломатические возможности для урегулирования российско-украинской войны исчерпаны, и пообещал продолжение поддержки Украины.

«Мы должны трезво оценить текущую угрожающую ситуацию. Мы должны принять важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы здесь, в этом парламенте. Мы продолжим эту поддержку», - подчеркнул Мерц. Он подчеркнул, что дипломатия потеряла эффективность, когда «преступный режим» открыто отрицает право Украины на существование, применяя военную силу и стремясь разрушить свободу в Европе.

Мерц заверил, что возглавляемое им правительство сделает все возможное, чтобы предотвратить это, и Германия в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку.

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