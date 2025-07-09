В Харьковской области будут судить мошенника, который «продавал» должность следователя в ГБР за 20 тысяч долларов

Злоумышленник обещал трудоустройство без конкурса и бронь от мобилизации в обмен на взятку.

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В Харьковской области будут судить мошенника, который за 20 тысяч долларов «продавал» должность следователя в Центральном аппарате Государственного бюро расследований. Об этом сообщает ГБР.

Фигурант узнал, что один из мужчин заинтересован в работе в ГБР, и уверил его в наличии связей, которые якобы позволяют устроиться на работу без прохождения реального конкурса.

По его словам, кандидат должен был лишь имитировать сдачу теста, а остальное «гарантируют» третьи лица. Кроме того, злоумышленник обещал, что на период «договорённостей» мужчине оформят статус кандидата, предоставляющий бронь от мобилизации.

Первая встреча была назначена на 19 февраля 2025 года в спальном районе Харькова. Там мошенник требовал передать 10 тысяч долларов как первый транш.

В Бюро добавили: чтобы произвести впечатление, фигурант приехал на внедорожнике со спецсигналами и был в военной форме с шевроном одного из правоохранительных органов.

Его задержали во время передачи денег.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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