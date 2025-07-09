На Харківщині судитимуть шахрая, який «продавав» посаду слідчого в ДБР за 20 тисяч доларів

Зловмисник обіцяв працевлаштування без конкурсу та бронь від мобілізації в обмін на хабар.

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На Харківщині судитимуть шахрая, який за 20 тисяч доларів «продавав» посаду слідчого в Центральному апараті Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє ДБР.

Фігурант дізнався, що один із чоловіків зацікавлений у роботі в ДБР, та запевнив його у наявності зав’язків, які нібито дозволяють працевлаштуватись без проходження реального конкурсу.

За його словами, кандидат мав лише імітувати складання тесту, а решту «гарантують» треті особи. Крім того, зловмисник обіцяв, що на період «домовленостей» чоловіку оформлять статус кандидата, який надає бронювання від мобілізації.

Першу зустріч призначили на 19 лютого 2025 року у спальному районі Харкова. Там шахрай вимагав передати 10 тисяч доларів як перший транш.

У Бюро додали: для того, щоб справити враження, фігурант приїхав на позашляховику зі спецсигналами та був у військовій формі з шевроном одного з правоохоронних органів.

Його затримали під час передачі коштів.

Чоловік обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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