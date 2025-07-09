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Избран председатель Дергачевского райсуда Харьковской области

15:47, 9 июля 2025
Председателем суда был избран судья Николай Рыков.
Избран председатель Дергачевского райсуда Харьковской области
Фото: dr.hr.court.gov.ua
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Дергачевский районный суд Харьковской области сообщил, что 8 июля состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Так, согласно решению собрания судей от 8 июля 2025 года № 14, на период с 8 июля 2025 года по 4 сентября 2025 года, на административную должность председателя Дергачевского районного суда Харьковской области избран судья Рыков Николай Иванович.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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