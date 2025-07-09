Наживались на горе – судили мошенников, которые выманили 5 миллионов у семей военных

Мошенники, которые обманули семьи пленных на 5 млн грн, приговорены к 12 годам заключения.

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Правоохранители Днепропетровщины разоблачили и задержали двух участников организованной группы, которые выманили 5 млн грн у семей украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Злоумышленники находили в социальных сетях сообщения родственников о пропавших без вести или пленных защитников, предлагая фиктивную «помощь» в освобождении или лечении за предоплату. Никаких обещанных действий они не выполняли. Следствие установило 23 пострадавшие семьи из разных регионов Украины. Обвинительный акт передан в суд, мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество в особо крупных размерах.

Координационный штаб призывает не передавать персональные данные или средства за подобные «услуги» и напоминает, что вопросами освобождения военнопленных занимается исключительно этот орган. Граждан просят быть бдительными, чтобы избежать мошеннических схем.

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