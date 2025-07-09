Нацкомісія вдосконалила порядок погодження керівників професійних учасників ринків капіталу

НКЦПФР внесла зміни до Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника.

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про набрання чинності змін до Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника, а також посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг. Про це інформує офіційний сайт НКЦПФР.

Зміни затверджені рішенням Комісії від 20 червня 2025 року № 09/21/2442/К03 та зареєстровані Міністерством юстиції України 7 липня 2025 року за № 1039/44445.

Нацкомісія установила, що у випадку повторного обрання / призначення (переобрання / перепризначення) на посаду головного керівника Центрального депозитарію цінних паперів, професійного учасника, який провадить діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або клірингову діяльність, особи, яка була обрана / призначена на таку посаду до дати набрання чинності цим рішенням, положення абзацу першого пункту 10 розділу І Порядку погодження особи, призначеної на посаду керівника професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу застосовуються з дня початку нового строку повноважень такої особи.

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