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Mattel випустила першу у світі ляльку Barbie з діабетом першого типу, фото

17:32, 9 липня 2025
Нова Барбі носить інсулінову помпу та пристрій для безперервного моніторингу глюкози.
Mattel випустила першу у світі ляльку Barbie з діабетом першого типу, фото
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Виробник Барбі — компанія Mattel — представила нову ляльку, яка зображує дівчину з діабетом 1-го типу. У неї є пристрій для безперервного моніторингу глюкози та інсулінова помпа. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті американського виробника.

Ляльку створили у співпраці з організацією Breakthrough T1D, яка займається дослідженнями та захистом прав людей з діабетом 1-го типу.

Нова Барбі носить інсулінову помпу та пристрій для безперервного моніторингу глюкози. У неї також є смартфон із додатком для контролю рівня цукру в крові. Барбі одягнена в синій костюм у горошок, який відсилає до синього кола — глобального символу обізнаності про діабет.

Творці додали сумочку, в яку можна скласти все необхідне, наприклад, екстрений перекус, який може знадобитися на вулиці.

«Лялька Барбі з діабетом 1-го типу — це важливий наступний крок на нашому шляху до того, щоб кожна дитина могла побачити себе в Барбі», — заявила старша віцепрезидентка Barbie та керівниця підрозділу ляльок у Mattel Крісті Бергер у коментарі Yahoo.

Нову ляльку представили в межах лінійки іграшок Barbie Fashionista, започаткованої у 2009 році. Ця серія включає понад 175 ляльок із різними типами тілобудови, відтінками шкіри, кольором і текстурою волосся, стилем одягу, а також ляльок, які зображують людей із захворюваннями. У 2023 році компанія випустила Барбі, яка зображає дівчину з синдромом Дауна.

Раніше повідомлялося, що Трамп пригрозив Mattel 100% митом і заявив, що компанія не продасть у США жодної іграшки Barbie.

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