З України намагались незаконно ввезти іноземні стародруки, фото

Загалом переміщувалось 13 книжок, датовані 1700-1900 роками.

Фото: customs.gov.ua

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На кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню іноземних стародруків. Про це повідомила прессслужба Закарпатської митниці.

Книги виявили під час митного контролю транспортного засобу марки «MINI COOPER D COUNTRYMAN» під керуванням українця.

Чоловік, заїхавши на смугу «зелений коридор», запевняв митників про відсутність будь-яких речей, що потребують декларування та обмежені до переміщення через кордон.

«Однак при перевірці багажного відсіку автомобіля виявлено столітні стародруки, які були приховані від митного контролю в особистих речах водія. Загалом переміщувалось 13 книжок, датовані 1700-1900 роками», - заявили на митниці.

За даним фактом митниця направила повідомлення до СБУ про протиправні діяння, що містять ознаки злочину за ознаками ст. 201 Кримінального кодексу України.

Старовинні видання вилучили, їхню історичну цінність визначать спеціалісти-експерти.

Фото: customs.gov.ua

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