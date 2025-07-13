Практика судів
  1. В Україні
  2. / Фото

З України намагались незаконно ввезти іноземні стародруки, фото

20:31, 13 липня 2025
Загалом переміщувалось 13 книжок, датовані 1700-1900 роками.
З України намагались незаконно ввезти іноземні стародруки, фото
Фото: customs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню іноземних стародруків. Про це повідомила прессслужба Закарпатської митниці.

Книги виявили під час митного контролю транспортного засобу марки «MINI COOPER D COUNTRYMAN» під керуванням українця.

Чоловік, заїхавши на смугу «зелений коридор», запевняв митників про відсутність будь-яких речей, що потребують декларування та обмежені до переміщення через кордон.

«Однак при перевірці багажного відсіку автомобіля виявлено столітні стародруки, які були приховані від митного контролю в особистих речах водія. Загалом переміщувалось 13 книжок, датовані 1700-1900 роками», - заявили на митниці.

За даним фактом митниця направила повідомлення до СБУ про протиправні діяння, що містять ознаки злочину за ознаками ст. 201 Кримінального кодексу України.

Старовинні видання вилучили, їхню історичну цінність визначать спеціалісти-експерти.

Фото: customs.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

митниця книга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

Зокрема члени правоохоронного комітету пропонують уточнити порядок огляду водіїв, які керують військовими транспортними засобами, на стан сп’яніння.

На виборах народних депутатів пропонується посилити гендерну рівність – законопроект про зміни до Виборчого кодексу

Партія повинна буде забезпечити присутність у кожній п’ятірці виборчого списку чоловіків і жінок – не менше двох кандидатів кожної статі.

Для студентів встановлять нові підстави відрахування з вишу – Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

Законопроект про академічну доброчесність, який передбачає низку нових підстав для відрахування студентів і вступників, підготували до прийняття в цілому.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти закон про збільшення чисельності СБУ

Також пропонується закріпити не менше 10 тисяч осіб за Центром спеціальних операцій «А».

Експертів, які проводять науково-технічну експертизу, за порушення академічної доброчесності пропонується позбавляти права проводити експертизи

До експертів, які проводять науково-технічні експертизи об’єктів – зокрема військової техніки – висунуть нові вимоги стосовно академічної доброчесності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області