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Володимир Зеленський анонсував скорочення некритичних державних видатків і трансформацію уряду

21:23, 13 липня 2025
Потрібно скоротити некритичні державні видатки — Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський анонсував скорочення некритичних державних видатків і трансформацію уряду
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з очільником уряду Денисом Шмигалем, під час якої обговорили стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади.

«Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше української сили, більше наших власних можливостей.

«І нові кадрові рішення у ключових посольствах. Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України», - додав він.

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Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Денис Шмигаль

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