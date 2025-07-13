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Владимир Зеленский анонсировал сокращение некритических государственных расходов и трансформацию правительства

21:23, 13 июля 2025
Необходимо сократить некритические государственные расходы — Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский анонсировал сокращение некритических государственных расходов и трансформацию правительства
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, во время которого обсудили стратегические шаги для трансформации исполнительной власти.

«Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости — государства и общества. Нужен аудит каждого соглашения с нашими партнерами — что реально выполняется. Также необходимо существенно сократить некритические государственные расходы и максимально — за счет дерегуляции — направить общественные усилия на экономическое развитие», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что главное — больше нашего украинского производства, в том числе производства оружия, больше украинской силы, больше наших собственных возможностей.

«И новые кадровые решения в ключевых посольствах. Следующая неделя должна принести позитивные изменения в интересах Украины», — добавил он.

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Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

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