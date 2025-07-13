В Киеве наказали водителя BMW, который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, инспекторы остановили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

В ведомстве напомнили, что за июнь патрульные Киева вынесли 4088 постановлений за остановку и движение транспортных средств по полосе общественного транспорта.

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