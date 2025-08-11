ЄС направить майже €1,6 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України

ЄС не переказує ці гроші безпосередньо Україні, а спрямовує на обслуговування кредитів України.

Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною, а 5% направлять до Європейського фонду миру (EPF). Про це повідомив офіційний сайт Єврокомісії.

«Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», - зазначається у повідомленні ЄК.

Багато медіа трактують це, наче Євросоюз спрямовує ці кошти України. Втім, як повідомив Центр стратегічних комунікацій, ЄС не переказує ці гроші безпосередньо Україні, а спрямовує на обслуговування кредитів України.

Раніше ми писали, що Україна отримала $500 млн від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

