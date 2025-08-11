ЕС направит почти €1,6 млрд прибыли от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины

ЕС не перечисляет эти деньги непосредственно Украине, а направляет на обслуживание кредитов Украины.

Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% — более 1,5 млрд — из которых будет направлено на выплату кредитов Украиной, а 5% направят в Европейский фонд мира (EPF). Об этом сообщил официальный сайт Еврокомиссии.

«В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных прибылей, полученных с процентов по остаткам наличных средств от обездвиженных активов Центрального банка России, которые хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг», — говорится в сообщении ЕК.

Многие медиа трактуют это как Евросоюз направляет эти средства Украины. Впрочем, как сообщил Центр стратегических коммуникаций, ЕС не перечисляет эти деньги непосредственно Украине, а направляет на обслуживание кредитов Украины.

Ранее сообщалось, что Украина получила $500 млн от МВФ на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

