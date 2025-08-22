Кабмін спростив процедуру ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропів для гуманітарних місій

Нові зміни дозволяють швидше отримувати дозволи на ввезення та вивезення препаратів.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку видачі дозволів на переміщення через державний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зокрема, оптимізовано та спрощено процедуру отримання дозволів на переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон України для потреб Державної служби надзвичайних ситуацій під час виконання завдань за призначенням під час гуманітарних місій.

Порядок доповнено двома новими розділами:

«Порядок видачі органам та підрозділам цивільного захисту дозволу на ввезення» ,

, «Порядок видачі органам та підрозділам цивільного захисту дозволу на вивезення» наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вони передбачають спрощену процедуру отримання дозволів, необхідних для:

надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій та належного медичного забезпечення органів та підрозділів цивільного захисту, направлених до інших держав для участі у заходах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальних операціях,

для демонстрації під час міжнародних навчань та для проходження міжнародної атестації (переатестації).

