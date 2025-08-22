Кабмін спростив процедуру ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропів для гуманітарних місій

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку видачі дозволів на переміщення через державний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Зокрема, оптимізовано та спрощено процедуру отримання дозволів на переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон України для потреб Державної служби надзвичайних ситуацій під час виконання завдань за призначенням під час гуманітарних місій.
Порядок доповнено двома новими розділами:
Вони передбачають спрощену процедуру отримання дозволів, необхідних для:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.