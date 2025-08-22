Практика судів
Кабмін спростив процедуру ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропів для гуманітарних місій

15:21, 22 серпня 2025
Нові зміни дозволяють швидше отримувати дозволи на ввезення та вивезення препаратів.
Кабмін спростив процедуру ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропів для гуманітарних місій
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку видачі дозволів на переміщення через державний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зокрема, оптимізовано та спрощено процедуру отримання дозволів на переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон України для потреб Державної служби надзвичайних ситуацій під час виконання завдань за призначенням під час гуманітарних місій.

Порядок доповнено двома новими розділами:

  • «Порядок видачі органам та підрозділам цивільного захисту дозволу на ввезення»,
  • «Порядок видачі органам та підрозділам цивільного захисту дозволу на вивезення» наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вони передбачають спрощену процедуру отримання дозволів, необхідних для:

  • надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій та належного медичного забезпечення органів та підрозділів цивільного захисту, направлених до інших держав для участі у заходах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальних операціях,
  • для демонстрації під час міжнародних навчань та для проходження міжнародної атестації (переатестації).

ДСНС Кабінет Міністрів України

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

Помічниками суддів в місцевих та апеляційних судах можуть працювати бакалаври – Рада суддів України

Судді самостійно будуть вирішувати, потрібен їм помічник бакалавр або магістр – РСУ намагається подолати проблему «дефіциту» помічників суддів.

«Заочні» штрафи до 170 тисяч грн: бюджет може значно поповнитися за рахунок призовників та військовозобов’язаних за кордоном

«Кримінальні» штрафи будуть сягати до 170 тисяч грн, а для покарання необов’язкова фізична присутність призовника чи військовозобов’язаного в Україні.

