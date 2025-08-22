Кабмин упростил процедуру ввоза и вывоза наркотических средств и психотропов для гуманитарных миссий

Кабинет Министров внес изменения в Порядок выдачи разрешений на перемещение через государственную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
В частности, оптимизирована и упрощена процедура получения разрешений на перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через государственную границу Украины для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при выполнении задач по назначению во время гуманитарных миссий.
Порядок дополнен двумя новыми разделами:
Они предусматривают упрощенную процедуру получения разрешений, необходимых для:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.