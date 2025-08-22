Кабмин упростил процедуру ввоза и вывоза наркотических средств и психотропов для гуманитарных миссий

Новые изменения позволяют быстрее получать разрешения на ввоз и вывоз препаратов.

Кабинет Министров внес изменения в Порядок выдачи разрешений на перемещение через государственную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В частности, оптимизирована и упрощена процедура получения разрешений на перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через государственную границу Украины для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при выполнении задач по назначению во время гуманитарных миссий.

Порядок дополнен двумя новыми разделами:

«Порядок выдачи органам и подразделениям гражданской защиты разрешения на ввоз»,

«Порядок выдачи органам и подразделениям гражданской защиты разрешения на вывоз» наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Они предусматривают упрощенную процедуру получения разрешений, необходимых для:

оказания медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и надлежащего медицинского обеспечения органов и подразделений гражданской защиты, направленных в другие государства для участия в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательных операциях,

демонстрации во время международных учений и для прохождения международной аттестации (переаттестации).

