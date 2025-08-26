Практика судів
  1. В Україні

Михайло Федоров анонсував еНотаріат: перші послуги стануть доступними онлайн з 2026 року

18:10, 26 серпня 2025
Перші сервіси планують запустити вже у 2026 році.
Михайло Федоров анонсував еНотаріат: перші послуги стануть доступними онлайн з 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск низки нових електронних послуг у «Дії», серед яких — еНотаріат.

За його словами, це система, яка дозволить українцям як в Україні, так і за кордоном отримувати нотаріальні послуги онлайн. За словами міністра, це забезпечить якість, зменшення вартості та інші переваги цифрових сервісів.

«Це проєкт, який має реалізувати наша команда й увійти в історію цифрової держави. Спойлер: це буде фантастика, бо українці просто з України чи за кордоном зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Це про якість, зменшення ціни та інші переваги онлайн-сервісів», - написав Федоров у колонці «РБК-Україна».

Над реалізацією проєкту спільно працюють Мін’юст, ДП «Національні інформаційні системи» та команда Мінцифри. До кінця цього року планують створити технологічний фундамент для еНотаріату, а запуск перших сервісів очікується вже у 2026 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст нотаріат Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Зеленський повідомив, що Кабмін оновить правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років сьогодні

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Президент Зеленський.

Юлія Свириденко озвучила строк, в який можуть переглянути питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям

Наразі правила перетину кордону забороняють виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-суддям, депутаткам місцевих рад і чоловікам-депутатам, старшим за 60 років – Юлія Свириденко пообіцяла рішення протягом двох тижнів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду