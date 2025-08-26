Михайло Федоров анонсував еНотаріат: перші послуги стануть доступними онлайн з 2026 року

Перші сервіси планують запустити вже у 2026 році.

Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск низки нових електронних послуг у «Дії», серед яких — еНотаріат.

За його словами, це система, яка дозволить українцям як в Україні, так і за кордоном отримувати нотаріальні послуги онлайн. За словами міністра, це забезпечить якість, зменшення вартості та інші переваги цифрових сервісів.

«Це проєкт, який має реалізувати наша команда й увійти в історію цифрової держави. Спойлер: це буде фантастика, бо українці просто з України чи за кордоном зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Це про якість, зменшення ціни та інші переваги онлайн-сервісів», - написав Федоров у колонці «РБК-Україна».

Над реалізацією проєкту спільно працюють Мін’юст, ДП «Національні інформаційні системи» та команда Мінцифри. До кінця цього року планують створити технологічний фундамент для еНотаріату, а запуск перших сервісів очікується вже у 2026 році.

