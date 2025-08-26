Практика судов
Михаил Федоров анонсировал еНотариат: первые услуги станут доступны онлайн с 2026 года

18:10, 26 августа 2025
Первые сервисы планируют запустить уже в 2026 году.
Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал запуск ряда новых электронных услуг в «Дии», среди которых — еНотариат.

По его словам, это система, которая позволит украинцам как в Украине, так и за рубежом получать нотариальные услуги онлайн. По словам министра, это обеспечит качество, снижение стоимости и другие преимущества цифровых сервисов.

«Это проект, который должна реализовать наша команда и который войдёт в историю цифрового государства. Спойлер: это будет фантастика, ведь украинцы прямо из Украины или за рубежом смогут получать услуги нотариата онлайн. Это про качество, снижение цены и другие преимущества онлайн-сервисов», — написал Федоров в колонке «РБК-Украина».

Над реализацией проекта совместно работают Минюст, ГП «Национальные информационные системы» и команда Минцифры. До конца этого года планируют создать технологический фундамент для еНотариата, а запуск первых сервисов ожидается уже в 2026 году.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

