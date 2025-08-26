Михаил Федоров анонсировал еНотариат: первые услуги станут доступны онлайн с 2026 года

Первые сервисы планируют запустить уже в 2026 году.

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал запуск ряда новых электронных услуг в «Дии», среди которых — еНотариат.

По его словам, это система, которая позволит украинцам как в Украине, так и за рубежом получать нотариальные услуги онлайн. По словам министра, это обеспечит качество, снижение стоимости и другие преимущества цифровых сервисов.

«Это проект, который должна реализовать наша команда и который войдёт в историю цифрового государства. Спойлер: это будет фантастика, ведь украинцы прямо из Украины или за рубежом смогут получать услуги нотариата онлайн. Это про качество, снижение цены и другие преимущества онлайн-сервисов», — написал Федоров в колонке «РБК-Украина».

Над реализацией проекта совместно работают Минюст, ГП «Национальные информационные системы» и команда Минцифры. До конца этого года планируют создать технологический фундамент для еНотариата, а запуск первых сервисов ожидается уже в 2026 году.

