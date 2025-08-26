Практика судів
У Дії з’явиться витяг про несудимість з апостилем та доставкою – Федоров анонсував послугу

18:35, 26 серпня 2025
Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс має виправити цю незручність.
У Дії з'явиться витяг про несудимість з апостилем та доставкою – Федоров анонсував послугу
Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував новий сервіс у «Дії» — замовлення витягу про несудимість з апостилем. Про це він  повідомив у колонці «РБК-Україна».

«Разом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в Дії витяг про несудимість з апостилем, а також доставку цього документа. Витяг потрібен у різних життєвих ситуаціях – від влаштування на роботу за кордоном до оформлення посвідки на проживання чи участі в міжнародних тендерах, якщо цього вимагають правила», – зазначив Федоров.

Нині отримати витяг із апостилем можна лише за однією адресою в Києві. Для цього необхідно особисто звертатися до установи або залучати адвоката, що є довгим і незручним процесом.

За словами міністра, впровадження сервісу у «Дії» значно спростить процедуру та зробить її доступною для українців.

