В Дии появится справка о несудимости с апостилем и доставкой – Федоров анонсировал услугу

Сейчас ее можно получить только по одному адресу в Киеве – новый сервис должен исправить это неудобство.

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новый сервис в «Дии» — заказ справки о несудимости с апостилем. Об этом он сообщил в колонке «РБК-Украина».

«Вместе с МВД работаем над тем, чтобы вы могли заказать в Дии справку о несудимости с апостилем, а также доставку этого документа. Справка нужна в разных жизненных ситуациях – от трудоустройства за границей до оформления вида на жительство или участия в международных тендерах, если этого требуют правила», – отметил Федоров.

Сейчас получить справку с апостилем можно только по одному адресу в Киеве. Для этого необходимо лично обращаться в учреждение или привлекать адвоката, что является долгим и неудобным процессом.

По словам министра, внедрение сервиса в «Дии» значительно упростит процедуру и сделает её доступной для украинцев.

