Практика судов
  1. В Украине

В Дии появится справка о несудимости с апостилем и доставкой – Федоров анонсировал услугу

18:35, 26 августа 2025
Сейчас ее можно получить только по одному адресу в Киеве – новый сервис должен исправить это неудобство.
В Дии появится справка о несудимости с апостилем и доставкой – Федоров анонсировал услугу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новый сервис в «Дии» — заказ справки о несудимости с апостилем. Об этом он сообщил в колонке «РБК-Украина».

«Вместе с МВД работаем над тем, чтобы вы могли заказать в Дии справку о несудимости с апостилем, а также доставку этого документа. Справка нужна в разных жизненных ситуациях – от трудоустройства за границей до оформления вида на жительство или участия в международных тендерах, если этого требуют правила», – отметил Федоров.

Сейчас получить справку с апостилем можно только по одному адресу в Киеве. Для этого необходимо лично обращаться в учреждение или привлекать адвоката, что является долгим и неудобным процессом.

По словам министра, внедрение сервиса в «Дии» значительно упростит процедуру и сделает её доступной для украинцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Михаил Федоров апостиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду