На Тернопільщині двох державних реєстраторів підозрюють у незаконній перереєстрації землі

На Тернопільщині повідомили про підозру двом державним реєстраторам, які незаконно внесли зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та перереєстрували земельну ділянку площею понад 2 гектари. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, двоє жителів Чортківського району, перебуваючи на посадах державних реєстраторів органів місцевого самоврядування, у різні роки внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості щодо однієї й тієї ж земельної ділянки.

Реєстраційні дії вони здійснювали на підставі документів, які не давали законних підстав для набуття, зміни або припинення речових прав.

Унаслідок таких дій було незаконно зареєстровано право суборенди на земельну ділянку площею понад 2 гектари.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами з правом доступу та такі, що спричинили значну шкоду.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

