Практика судів
  1. В Україні

На Тернопільщині двох державних реєстраторів підозрюють у незаконній перереєстрації землі

21:34, 27 серпня 2025
Фігуранти здійснили реєстраційні дії на підставі документів, які не давали законних підстав для набуття, зміни або припинення речових прав.
На Тернопільщині двох державних реєстраторів підозрюють у незаконній перереєстрації землі
Фото: tp.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині повідомили про підозру двом державним реєстраторам, які незаконно внесли зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та перереєстрували земельну ділянку площею понад 2 гектари. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, двоє жителів Чортківського району, перебуваючи на посадах державних реєстраторів органів місцевого самоврядування, у різні роки внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості щодо однієї й тієї ж земельної ділянки.

Реєстраційні дії вони здійснювали на підставі документів, які не давали законних підстав для набуття, зміни або припинення речових прав.

Унаслідок таких дій було незаконно зареєстровано право суборенди на земельну ділянку площею понад 2 гектари.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами з правом доступу та такі, що спричинили значну шкоду.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Тернопіль земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Володимир Зеленський призначив новим Послом України у США Ольгу Стефанішину

Замість Оксани Маркарової Послом України в США буде Ольга Стефанішина – Зеленський підписав указ.

Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області