Практика судов
В Тернопольской области двух государственных регистраторов подозревают в незаконной перерегистрации земли

21:34, 27 августа 2025
Фигуранты совершили регистрационные действия на основании документов, которые не давали законных оснований для приобретения, изменения или прекращения прав.
В Тернопольской области двух государственных регистраторов подозревают в незаконной перерегистрации земли
Фото: tp.npu.gov.ua
В Тернопольской области сообщили о подозрении двум государственным регистраторам, которые незаконно внесли изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и перерегистрировали земельный участок площадью более 2 гектаров. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, двое жителей Чертковского района, находясь на должностях государственных регистраторов органов местного самоуправления, в разные годы внесли в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверные сведения относительно одного и того же земельного участка.

Регистрационные действия они осуществляли на основании документов, которые не давали законных оснований для приобретения, изменения или прекращения вещных прав.

В результате таких действий было незаконно зарегистрировано право субаренды на земельный участок площадью более 2 гектаров.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицами с правом доступа и такие, что причинили значительный ущерб.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

