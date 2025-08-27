Єрмак та Умєров говоритимуть про гарантії безпеки з командою Трампа, — Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров зустрінуться з командою Трампа в Нью-Йорку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою президента США Дональда Трампа у Нью-Йорку щодо гарантій безпеки для України.

"Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", - розповів Зеленський у зверненні.

За словами Президента, росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли США. А Україна зі свого боку буде максимально готова з майданчиками, які готові прийняти зустріч на рівні лідерів.

"Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує", - додав Зеленський.

Як пише Bloomberg, спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в Нью-Йорку вже цього тижня. Обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України.

